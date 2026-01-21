Вийшов трейлер другого сезону трилера 'Останнє, що він мені сказав' з Дженніфер Гарнер

Прем'єра нового сезону шоу запланована на 20 лютого 2026 року.

Стрімінговий сервіс Apple TV показав трейлер другого сезону трилера "Останнє, що він мені сказав" (The Last Thing He Told Me).

В центрі сюжету шоу – жінку на ім'я Ханна, яка намагається налагодити стосунки зі своєю шістнадцятирічної падчеркою Бейлі, щоб дізнатися правду про те, чому її чоловік Оуен таємниче зник.

Серіал заснований на однойменному романі-бестселері Лори Дейв 2021 року.

Відео дня

Головні ролі у серіалі виконали Дженніфер Гарнер (серіал "Шпигунка", "З 13 в 30", "Електра"), Ангурі Райс (франшиза "Людина-павук", серіал "Мейр з Істтауна") та Ніколай Костер-Вальдау (серіал "Гра престолів", "Боги Єгипту").

Прем'єра другого сезону шоу запланована на 20 лютого 2026 року, він налічуватиме вісім епізодів, які виходитимуть по одному раз на тиждень, з фіналом 10 квітня.

"Останнє, що він мені сказав" – відгуки про серіал

Нагадаємо, перший сезон серіалу "Останнє, що він мені сказав" вийшов ще навесні 2023 року. Попри середні відгуки критиків і глядачів, Apple TV на початку 2024 року все ж вирішив його продовжити.

Наразі оцінка першого сезону шоу на IMDb становить 6,6 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має лише 41% схвалення від критиків та 48% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 49 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 4,4 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки".

