Актор зізнався, за якої умови повернувся б до франшизи.

Популярний британський актор Орландо Блум заговорив про нову частину культової франшизи "Володар перснів" і натякнув на повернення до своєї ролі.

48-річний актор, який нещодавно розлучився з Кетті Перрі, висловив своє бажання знову зіграти Леголаса. Блум додав, що не бачить нікого іншого, хто міг би зіграти цього персонажа в сиквелі.

"Я не знаю, чесно кажучи, послухайте, якщо Леголас буде частиною цього, незалежно від того, яку частину вони зніматимуть, то я сподіваюся, що мені зателефонують, тому що я не хотів би бачити, як цю роль грає хтось інший. Але я дійсно не знаю, про що йдеться в історії, я знаю, що це історія про Голлума, тому це можливо", - передає слова актора Independent.

Відео дня

Раніше Орландо розповідав, за якої умови він міг би повернутися у франшизу. В інтерв'ю MovieWeb актор заявив, що був би не проти, якби творці використали штучний інтелект і візуально омолодили його.

Розмірковуючи над тим, який вигляд міг би мати його персонаж у новому фільмі, Блум зазначив:

"Я думаю, що насамперед я хотів би бачити [Леголаса - УНІАН] того ж віку. Тому доведеться залучити штучний інтелект. Я б хотів бачити його гнучким, легким і войовничим, тому штучний інтелект мав би зіграти свою роль. І я думаю, що якби мене запитали, я б відповів: "Звісно!" Було б так весело повернутися до Нової Зеландії і провести там стільки часу, скільки вони захочуть. Тому що, чесно кажучи, якщо ви хочете бути десь у світі зараз, то Нова Зеландія - це те місце".

Орландо Блум зазначив, що його життя змінили дві легендарні франшизи - "Володар перснів" і "Пірати Карибського моря". Він також висловив бажання знову перевтілитися у Вілла Тернера. До речі, в мережі вже ширяться чутки, що Джонні Депп може повернутися до образу Джека Горобця в новій частині.

Вас також можуть зацікавити новини: