Шоумен представив сольний танцювальний трек "Вечірка року".

Володимир Остапчук, шоумен, стендап-комік, ведучий, показав ще одне своє альтер-его і заспівав. Шоумен представив сольний танцювальний трек "Вечірка року".

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"Я подумав, що цей 2020-ий рік варто провести, як треба. Нехай він вже нарешті закінчиться, поки ми всі не зійшли з розуму. Насправді ідея прийшла ще місяці два тому, вже тоді я сподівався скоріше проводити цей "чудовий" рік — - ділиться Володимир Остапчук. - Адже знаєте, цього року навіть вечірки інші, не такі галасливі і численні. Тому я вирішив якимось чином прикрасити новорічні свята і зробив такий трек. Є під нього олів'є і чекати Нового, сподіваюся, більш вдалого, року буде трохи веселіше».

Остапчук також планує зйомки кліпу "Вечірка року". Його режисерами стануть самі дописувачі шоумена. Яким чином, артист поки не розкриває, але каже, що підготував якийсь квіз.

Раніше Володимир Остапчук показав подарунок, який підготував дружині до весілля.

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Автор: УНІАН