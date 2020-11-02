Шоумен Володимир Остапчук представив авторську пісню "У фільмах Тарантіно", яку присвятив дружині Христині. Цю пісню він подарував їй на весіллі.
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Разом з піснею, яка вже доступна на всіх музичних майданчиках і сервісах, Володимир Остапчук презентував зворушливе mood video на трек на своєму YouTube-каналі.
Лейтмотивом відео "У фільмах Тарантіно" стала романтична love story пари, а також їх прогулянки і побачення.
"Я написав пісню-подарунок Христині на наше весілля і не планував її афішувати. Але Христина виставила в сторіз уривок з неї, і її просто закидали розпитуваннями, що за пісня і де її завантажити. Тому ми вирішили презентувати її, поділившись теплими і позитивними емоціями зі слухачами", - сказав Остапчук.
«Я завжди знала, що Вова дуже талановитий, що він красиво співає, навіть коли просто ходить по квартирі і наспівує щось. Але, коли він заспівав мені "У фільмах Тарантіно", пісню про нас і нашу любов, я була дуже зворушена. Зараз вона у мене на повторі, і навіть мої подружки її постійно слухають, скидають мені відео, як вони наспівують і танцюють під неї. Це дійсно чарівний подарунок, за який я дуже дякую тобі, Вово», - додала Христина.
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