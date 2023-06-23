23-річний актор зіграв у серіалі "Маленька Америка".

Вперше в історії премії "Еммі" престижну нагороду може отримати українець. 23-річного Захара Шадріна можуть номінувати за роль в серіалі "Маленька Америка" від Apple TV+.

Українець зіграв в одній із серій. Епізод під назвою "Космічні двері" розповідає про молодого діджея Максима, роль якого дали Шадріну. Його персонаж нарешті отримує американську візу, але незабаром розуміє, що це не вирішило усі його проблеми.

Як повідомляє Awards Daily, Шадрін приїхав на зйомки серіалу всього за два тижні до повномасштабної війни РФ проти України. В інтерв'ю виданню він розповів, що почав займатися акторською справою в 14 років, коли пішов в студію при театрі.

Відео дня

"З чого почати? Мені 23 роки, я народився на півдні України в родині військового. Минулого року я переїхав до Сполучених Штатів за два тижні до того, як почалася війна в Україні", - зазначив Шадрін.

Батьки актора були проти того, щоб він йшов цим шляхом. Вони бачили сина в більш "серйозній" професії. Однак тепер батьки пишаються Шадріним, адже він - хлопець з маленького українського містечка, якому вдалося пробитися до Голлівуду.

"Я був на знімальному майданчику, коли в Україні почалася війна. Подруга ділилася тривожними чутками про війну і через кілька годин підтвердила - вона почалася. У це було важко повірити", - розповів актор.

Він дуже переживав за батьків, не міг знайти в собі сили, щоб продовжити зйомки. Однак потім Шадрін занурився в роботу і намагався тримати себе в руках.

Зараз же актор дуже радий, що може бути номінований на "Еммі". За словами українця, для нього це дуже важливо.

"Я дуже ціную можливість бути одним з представників української культури у світовому масштабі... Сьогодні, коли мільйони українців розкидані по всьому світу, кожен з нас зобов'язаний гордо нести свою культурну спадщину. Важливо відстоювати нашу особливу українську ідентичність, дистанціюючись від того, щоб нас вважали просто продовженням Росії або частиною пострадянського простору. Бути першим українським актором, представленим на премію "Еммі", - це величезна честь і можливість показати світові, що Україна наповнена видатними, працьовитими, талановитими особистостями. Ми заслуговуємо на визнання і гідне місце на міжнародній культурній арені як вільна і незалежна, різноманітна, талановита нація", - розповів Шадрін.

Зараз актор хоче побачитися з батьками. Він зазначає, що війна розділила багато сімей, і його не стала винятком. За словами Шадріна, усвідомлювати все це дуже страшно.

"Я не виняток, але мої переживання за рідних ніщо в порівнянні з горем людей, які втратили своїх близьких у цій жахливій, нелюдській, підлій війні. Жити зі знанням того, що ваші близькі знаходяться в постійній небезпеці, страшно. Коли мені задають питання: "Чи в безпеці ваші батьки?" - важко відповісти. Вони не на передовій живуть, але знаходяться в Україні, отже поки не в безпеці", - резюмував актор.

Премія "Еммі" - що відомо

Нагадавши, 74-а церемонія вручення нагород найпрестижнішої ТВ-премії Америки відбулася 12 вересня минулого року. Цього року вона відбудеться днем пізніше, 13 Вересня. Список номінантів на премію поки ще не оголошено. Відомо, що зараз вирішується, хто саме зможе отримати "Еммі".

Вас також можуть зацікавити новини: