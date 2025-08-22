Також росіяни анонсували участь американського актора Марка Дакаскоса.

24-25 серпня у Росії відбудеться Московський міжнародний тиждень кіно, на якому очікують всесвітньо відомих кінорежисерів Вуді Аллена та Еміра Кустурицю.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, подію відвідають понад 80 зарубіжних учасників з більш ніж 20 країн, включаючи Китай, Індію, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Єгипет, Бразилію, Мексику, Сполучені Штати Америки, Південну Корею, Іран та інші.

"Серед іноземних гостей - Вуді Аллен, легенда світового кіно, чотириразовий володар "Оскара", культовий режисер, сценарист і актор, автор понад 50 фільмів, включаючи "Північ у Парижі", "Енні Голл", "Мангеттен".

Крім того, російський тиждень кіно відвідає Марк Дакаскос - американський актор і майстер бойових мистецтв. Він відомий завдяки ролям у бойовиках "Лише найсильніші", "Убивця, що плаче" і "Драйв", а також як головний антагоніст у фільмі "Джон Уік 3".

Заяви Кустуриці про війну

Як відомо, сербський режисер активно підтримує російське вторгнення в Україну та політику кремлівського правителя Путіна.

Він називав Росію "поборницею історичної справедливості" і дякував Кремлю за ведення війни проти України. Також Кустуриця незаконно відвідував анексований Крим, заявляючи, що завжди вважав його російським.

У травні цього року режисер відвідав парад в Москві і підтримав Путіна, назвавши його антиглобалістом. Крім того, він планує отримати російське громадянство.

