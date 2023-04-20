Усе вирішив щасливий для Сопонару випадок.

Комедійний серіал "Одного раз під Полтавою", в якому зіграли Юрій Ткач та Ірина Сопонару, міг бути зовсім іншим. Як виявилося, у ньому мали грати інші актори.

Окрім цього, у серіалі планувалося показати не історію мешканців Полтавщини. Усе вирішив щасливий для Сопонару випадок. В один день усе зірвалося, а тому авторам серіалу довелося швидко змінювати "локацію" та шукати нових акторів.

"Це мала бути зовсім інша локація. Якщо я не помиляюсь, це мало бути Закарпаття. В день зйомки сталася серйозна накладка з акторами... Я їду потягом, до Києва. Дзвонить мені Анатолій Чулков, наш продюсер, і каже: "Іро, ти можеш приїхати на зйомку?". А там вже і Ткача викликали", - зізналася Сопонару в інтерв'ю для ЖВЛ.

Серіал "Одного разу під Полтавою" закінчився взимку 2023 року, на 15-му сезоні. Історія про Яринку та Юрчика, які постійно сваряться, проте усе одно дуже люблять один одного, отримала 288 епізодів.

Втім, сама Сопонару не сумує. Вона вважає, що це було логічним завершенням. Нині актриса будує стосунки зі своїм обранцем - іноземцем Рісом з Великобританії.

Хто така Ірина Сопонару

Актриса та гумористка почала свій шлях до популярності з виступів у КВК, після чого вона почала грати у "Лізі сміху" за команду "Вінницькі". Окрім цього, Сопонару запам'яталася багатьом як Яринка з серіалу "Одного разу під Полтавою".

Також гумористка брала участь у шоу "Жіночий квартал" та "Ігри приколів". В інтерв'ю УНІАН Сопонару розповідала, чим жіночий гумор відрізняється від чоловічого, а також як вона наважилася вийти на сцену у білизні.

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