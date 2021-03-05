Вірменія бере участь у "Євробаченні" з 2006 року. За цей час місцевим артистам вдавалося двічі зайняти на конкурсі четверте місце.

Вірменія не стане брати участі в "Євробаченні-2021", який відбудеться цієї весни в Роттердамі (Нідерланди).

Згідно з інформацією на офіційному сайті організаторів, причиною стали якісь "об'єктивні обставини".

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"Після ретельних і детальних обговорень, Громадська телекомпанія Вірменії вирішила покинути пісенний конкурс "Євробачення-2021", - йдеться в повідомленні. - Останні події, брак часу та інші об'єктивні обставини унеможливлюють належну участь Вірменії в конкурсі".

Очевидно, мова йде про політичну кризу і збройний конфлікт в Нагірному Карабасі, який стався восени 2020 року. Втім, подробиці такого рішення не уточнюються.

Вірменія бере участь у "Євробаченні" з 2006 року. За цей час місцевим артистам вдавалося двічі зайняти на конкурсі четверте місце (2008 і 2014 роки). У 2012 році країна вже покидала список учасників, також з політичних причин.

Раніше організатори "Євробачення" затвердили формат конкурсу на 2021 рік. У травні він пройде за так званим сценарієм "B" - з приїздом артистів в Роттердам, але з меншою кількістю журналістів і людей у команді кожного учасника.

65-й щорічний конкурс "Євробачення" відбудеться в Роттердамі (Нідерланди) і пройде в заявлені раніше дати - 18, 20 і 22 травня. Україну з піснею "ШУМ" представить група Go_A.

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Автор: УНІАН