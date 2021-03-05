Гурт Go_A / фото facebook.com/eurovision.evrobachennya
У вівторок, 9 березня, відбудеться прем'єра нового кліпу та конкурсної версії пісні «Шум» представників України на Євробаченні-2021 гурту Go_A Band.
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Зазначається, що презентація почнеться о 19:00 на YouTube-каналі UA: ПЕРШИЙ.
Євробачення-2021: що відомо
- Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні.
- Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.
- Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.
- Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїде група Go_A з піснею «Шум».
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