Презентація почнеться 9 березня о 19:00.

У вівторок, 9 березня, відбудеться прем'єра нового кліпу та конкурсної версії пісні «Шум» представників України на Євробаченні-2021 гурту Go_A Band.

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Зазначається, що презентація почнеться о 19:00 на YouTube-каналі UA: ПЕРШИЙ.

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Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні.

Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.

Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїде група Go_A з піснею «Шум».

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Автор: УНІАН