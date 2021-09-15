Прем'єра другого сезону серіалу "Лок і ключ" відбудеться вже 22 жовтня цього року на Netflix.

Стрімінгова платформа Netflix показала трейлер другого сезону серіалу "Лок і ключ", прем'єра якого відбудеться зовсім скоро.

"Лок і ключ" - це американський драматичний хоррор-серіал, створений Карлтоном Кьюзом ("Залишитися в живих"), Мередіт Аверілл і Ароном Елі Колейтом на основі однойменної серії коміксів Джо Хілла і Габріеля Родрігеза.

Головні ролі зіграють Дербі Стенчфілд ("Скандал"), Коннор Джессап ("Звалилися небеса", "Чорний дрізд"), Емілія Джонс ("Доктор Хто"), Джексон Роберт Скотт ("Воно" і "Воно 2"), Лайсла де Олів'єра, Петріс Джонс і Гріффін Глюк ("Прикинься моєю дружиною").

Читайте такожЗнятий українкою кліп визнано найкращим на MTV Video Music Awards 2021

Сюжет. Мати з трьома дітьми переїжджає в старий родовий маєток після смерті чоловіка. Незабаром діти виявляють, що в будинку повно потайних дверей, і до них можна відшукати магічні ключі. Ключі також дають своїм власникам магічні сили. Але одночасно вони можуть пробудити і щось жахливе.

Нагадаємо, прем'єра першого сезону відбулася в лютому 2020 року. Менше ніж через два місяці вийде другий сезон серіалу, а незабаром творці представлять і третій сезон.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич