Ієн Маккеллен, який виконав роль легендарного Гендальфа, рішуче налаштований перевтілитися в 30-річного персонажа трагедії Шекспіра.

Відомий актор Ієн Маккеллен зіграє Гамлета у свої 82 роки, хоча персонажу шекспірівської трагедії, за сюжетом, всього 30 років. Зірка "Володаря перснів" покаже глядачам нову інтерпретацію "бісексуального"Гамлета.

Як повідомляє видання Daily Mail, прем'єра вистави, про яку стало відомо цього літа, відбудеться дуже скоро.

Так, 82-річний актор вже знявся у фотосесії, позуючи з черепом Йорика. Фотосесія проводилося на честь прем'єри "Гамлета" в Королівському театрі у Віндзорі. У новій інтерпретації трагедії буде піднята тема сексуальної орієнтації.

Сам Ієн Маккеллен стверджує, що Гамлет бісексуальний. За словами актора, принц Датський жорстокий з Офелією, а з багатьма чоловічими персонажами у нього досить неоднозначні стосунки. "Він був дуже близький з Гораціо, а Розенкранц говорив Гамлету: ти колись любив мене", - додав актор.

Як відомо, Ієн Маккеллен - відкритий гей.

Говорячи про майбутній виступ, зірка "Володаря перснів" вказав: "Коли ви прийдете до мене, ви не побачите старого, прикидається молодим людиною, ви побачите людину, що прикидається принцом, який прикидається інтелектуалом, прикидається невротиком, вдає, що любить свою матір, вдає, що любить дівчаток і хлопчиків".

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Автор: Поліна Кузенко