Фільм скоро вийде в прокат / скріншот YouTube
Стрімінгова платформа Netflix випустила трейлер фільму жахів "Класична історія жахів".
"Турист. Машина потрапляє в аварію. Покинутий будинок. На тлі звучить дитяча музика. Думаєте, що звучить знайомо? Передумаєте", - йдеться в описі ролика.
У картині з'являться такі актори як Матильда Лутц, Пеппіно Мадзотта, Вілл Меррік, Юлія Соболь, Аліда Бальдарі Калабрія, Христина Донадіо, Джастін Коровкін.
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