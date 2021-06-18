Netflix показав трейлер хоррора, прем'єра якого відбудеться 14 липня 2021 року.

Стрімінгова платформа Netflix випустила трейлер фільму жахів "Класична історія жахів".

"Турист. Машина потрапляє в аварію. Покинутий будинок. На тлі звучить дитяча музика. Думаєте, що звучить знайомо? Передумаєте", - йдеться в описі ролика.

У картині з'являться такі актори як Матильда Лутц, Пеппіно Мадзотта, Вілл Меррік, Юлія Соболь, Аліда Бальдарі Калабрія, Христина Донадіо, Джастін Коровкін.

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Автор: Діана Могилєвич