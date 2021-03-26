Американський режисер Джеймс Ганн опублікував новий постер майбутнього фільму «Загін самогубців: місія навиліт» (The Suicide Squad), що є самостійним сиквелом однойменного фільму 2016 року випуску.
Читайте також«Ліга справедливості Зака Снайдера»: як фільм оцінили критики і глядачі
Також у своєму повідомленні в Twitter режисер повідомив, що перший трейлер фільму вийде вже завтра, 27 березня 2021 року.
Перед фільмом «Загін самогубців: місія навиліт», що є десятим за рахунком фільмом з Розширеного всесвіту DC, стоятиме нелегке завдання реабілітуватися за провал першої частини, яку рознесли як критики, так і фанати, які очікували від картини набагато більшого. На ділі ж спроба зібрати команду суперлиходіїв в одному фільмі, ролі яких виконали топові актори Голлівуду - Марго Робі, Вілл Сміт, Джаред Лето та інші - виявилася нудним сумбурним видовищем, з безликими героями зі слабкою мотивацією.
У підсумку другий фільм отримав нового режисера - режисера першої частини Девіда Ейра, який добровільно покинув пост, в сиквелі замінив Джеймс Ганн. Так-так, той самий, який відзначився вельми продуктивною співпрацею з прямими конкурентами DC - Marvel Studious. Зокрема, Ганн поставив вельми успішні дві частини «Вартових Галактики» і зараз працює над третьою частиною франшизи. Також на його рахунку режисерська робота над більш сумнівним «Тор 2: Царство темряви» і робота над сценарієм епічних «Месники: Війна нескінченності».
При цьому акторський склад очолюють Марго Роббі, яка повернулася до ролі Харлі Квін, а також Ідріс Ельба, Джон Сіна, Джоел Кіннаман, Пітер Капальді, Сильвестр Сталлоне і Віола Девіс. А ось участь Джареда Лето, який виконав роль Джокера в першому фільмі, досі не підтверджена. Тому максимум, на що варто сподіватися фанатам - скромне камео, і то не факт. Також невідомо, чи повернеться до ролі Дедшота Уілл Сміт, адже з самого початку його участь в фільмі була під питанням через проблеми з графіком зйомок. Сміта навіть спочатку хотіли замінити Ідрісом Ельбою, однак в підсумку останній отримав нову роль - Бладспорта, таким чином надавши Сміту можливість повернутися до ролі Дедшота.
Сюжет картини до кінця не розкривається, проте з того, що відомо, можна зробити висновок, що ув'язнені у в'язницю Бель Рів лиходії відправляться в якості членів оперативної групи X на південноамериканський острів Корто Мальтезе, щоб зруйнувати Йотунхейм - в'язницю і лабораторію нацистської епохи, в якій утримувалися політичні в'язні та проводилися експерименти.
Вихід фільму в кінотеатрах запланований на 6 серпня 2021 року. Одночасно Warner Bros. Pictures запустить платний показ фільму протягом місяця на стрімінговому сервісі HBO Max.
Інші новини кіно
- Warner Bros. запустила виробництво "Диво-жінки 3" з Галь Гадот
- Marvel створив ЛГБТ-версію Капітана Америки (фото)
- Warner Bros. зніме фільм про годинникаря за коміксами DC
- Відбулася прем'єра серіалу "Сокіл і Зимовий солдат" (відео)
- Гай Річі показав перший постер до нового фільму з Джейсоном Стейтемом і розповів, коли буде трейлер
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram