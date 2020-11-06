Американський актор Зак Ефрон зніметься в трилері під назвою «Золото».
Про це пише Hollywood Reporter.
Читайте такожНазвано найпопулярніші фільми цього року, які вийшли онлайнРежисером фільму виступає актор Ентоні Хейес («Світло в океані», «За вовчими законами»), він же написав сценарій у співавторстві з Поллі Сміт і зіграє одну з головних ролей. Фільмування планують почати в листопаді в Австралії.
За сюжетом двоє чоловіків перетинають пустелю і натикаються на величезний золотий самородок. Один з них відправляється за інструментами, необхідними для розкопування знахідки, а другий залишається на місці та стикається з неприємними сюрпризами, які підкидає пустеля, а також підозрює, що напарник його кинув.
«Це дуже своєчасна історія про жадібність, людяність і про те, хто ми і що ми робимо в світі, і куди йдемо. Дуже класно дивитися, як Зак Ефрон створює роль, це справжня знахідка. Таким ви його ніколи не бачили», - розповів Хейес.
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