Фільм покаже чоловіків, які знайшли в пустелі величезний золотий самородок.

Американський актор Зак Ефрон зніметься в трилері під назвою «Золото».

Про це пише Hollywood Reporter.

Читайте такожНазвано найпопулярніші фільми цього року, які вийшли онлайнРежисером фільму виступає актор Ентоні Хейес («Світло в океані», «За вовчими законами»), він же написав сценарій у співавторстві з Поллі Сміт і зіграє одну з головних ролей. Фільмування планують почати в листопаді в Австралії.

За сюжетом двоє чоловіків перетинають пустелю і натикаються на величезний золотий самородок. Один з них відправляється за інструментами, необхідними для розкопування знахідки, а другий залишається на місці та стикається з неприємними сюрпризами, які підкидає пустеля, а також підозрює, що напарник його кинув.

«Це дуже своєчасна історія про жадібність, людяність і про те, хто ми і що ми робимо в світі, і куди йдемо. Дуже класно дивитися, як Зак Ефрон створює роль, це справжня знахідка. Таким ви його ніколи не бачили», - розповів Хейес.

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Автор: Людмила Жерновська