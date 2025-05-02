В український прокат фільм вийде 17 липня 2025 року.

Кінокомпанія Neon представила повний трейлер науково-фантастичної драми "Життя Чака" (The Life of Chuck) за однойменною повістю "короля жахів" Стівена Кінга.

Головний герой фільму – звичайний чоловік Чак Кранц. Однак його ім'я раптово стає відомим на усе місто завдяки привітанню, що з'являється повсюди – на банерах, радіо, в інтернеті, на стінах і вікнах будинків. Ніхто не знає, хто такий Чак, але подейкують: якщо він помре – з ним загине увесь світ.

Головну роль у стрічці виконав британський актор Том Гіддлстон, відомий за образом Локі у фільмах та серілах Marvel, а також за ролями у стрічках "Багряний пік", "Конг: Острів Черепа", "Виживуть тільки коханці" та багатьма іншими.

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Тим часом, малого та юного Чака зіграли Бенджамін Паяк та Джейкоб Трембле ("Кімната", "Доктор Сон").

Крім того, у "Житті Чака" зіграли Чіветел Еджіофор ("Доктор Стрендж", "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", "Марсіанин"), Карен Гіллан (франшизи "Вартові Галактики", "Джуманджі", серіал "Доктор Хто"), Меттью Ліллард (франшизи "П'ять ночей у Фредді", "Крик"), Анналіза Бассо ("Віджа: Походження зла", серіали "Крізь сніг"), К'оріанка Кілчер ("Новий світ", серіал "Алієніст"), Кейт Сіґел ("Віджа: походження зла", серіали "Опівнічна меса", "Привиди будинку на пагорбі") та інші. Ключову роль ж дідуся Чака виконав Марк Гемілл – легендарний Люк Скайвокер із "Зоряних війн", який від початку повномасштабної війни став амбасадором UNITED 24.

Сценаристом, режисером, монтажером та продюсером "Життя Чака" виступив Майк Фленаґан (серіали "Привиди будинку на пагорбі", "Привиди маєтку Блай", "Опівнічна меса", "Опівнічний клуб", "Падіння дому Ашерів"), який вже не вперше працює з прозою Стівена Кінга – зокрема, раніше він екранізував твори "Доктор Сон" та "Гра Джеральда".

Оператором фільму виступив Ебен Болтер, відомий своєю роботою над першим сезоном "Останні з нас", а музику до стрічки написали постійні колаборанти Фленагана The Newton Brothers.

"Життя Чака" здобув приз глядацьких симпатій на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF), де восени 2024 року і відбулася його світова прем'єра.

Критики загалом прихильно сприйняли фільм. Так, Deadline вважає, що теплота та щирість стрічки "можуть стати секретним інгредієнтом для досягнення культовост", а Чейз Гатчинсон написав для The Wrap "ви відчуєте неминучу і приголомшливу важкість буття, проте водночас "Життя Чака" вразить вас у саме серце красою існування", а Collider резюмував, що фільм став найкращою екранізацію Стівена Кінга в сучасному кіно.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,5 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 86% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 64 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Adastra Cinema, в Україні "Життя Чака" відкриє фестиваль глядацького кіно Миколайчук Open в Чернівцях 14 червня, а в широкий прокат по всій країні вийде з 17 липня.

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