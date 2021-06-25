Всього в 2022 році вручать чотири почесних "Оскара".

72-річний американський актор Семюел Л. Джексон, найбільш відомий за роллю Ніка Ф'юрі у фільмах кіновсесвіту Marvel і участю відразу в декількох культових фільмах режисера Квентіна Тарантіно, отримає почесний "Оскар" на церемонії в 2022 році.

Як повідомляє Los Angeles Times, крім Джексона почесні "Оскари" також дістануться 89-річній американській комедіантці Елейн Мей, фільми якої в різний час були номіновані на головну кінопремію за кращий сценарій, і 82-річній норвезькій актрисі Лів Ульманн, яка здобула всесвітню популярність завдяки своїм ролям у фільмах Інгмара Бергмана. Гуманітарну премію імені Джин Гершольт в 2022 році вручать 74-річному американському акторові та громадському діячеві Денні Гловеру.

"Сем Джексон - культурна ікона, чия динамічна робота знайшла відгук в різних жанрах, поколіннях і аудиторіях по всьому світу, в той час як сміливий, безкомпромісний підхід Елейн Мей до кіновиробництва як письменника, режисера і актриси, як ніколи голосно відгукується у любителів кіно. Хоробрість і емоційна прозорість Лів Ульманн подарували глядачам глибоко зворушливі зображення на екрані, а багаторічна пропаганда справедливості та прав людини Денні Гловера відображає його прихильність визнанню нашої спільної людяності на екрані та за його межами", - йдеться в заяві президента Академії кінематографічних мистецтв і наук Девіда Рубіна.

Відзначимо, Семюел Л. Джексон дебютував у кіно у фільмі "Разом назавжди" в 1972 році, проте справжнім проривом для нього стала роль Гейтора П'юріфая у фільмі Спайка Лі "Тропічна лихоманка" (1991). Після цього на нього посипалися пропозиції від іменитих режисерів і великих кінокомпаній. За наступні 40 років в кіно актор знявся в декількох фільмах Квентіна Тарантіно - "Кримінальне чтиво", "Джекі Браун", "Джанго вільний", "Мерзенна вісімка", "Вбити Білла 2". Також Джексон знявся в 1, 2 і 3 епізодах "Зоряних воєн". У кіновсесвіті Marvel він дебютував в ролі командира організації "Щ.И.Т" Ніка Ф'юрі в 2008 році у фільмі "Залізна людина". У майбутньому він повертався до цієї ролі в різних фільмах і серіалах більше десятка разів. Наступного разу персонаж з'явиться в сольному серіалі "Секретне вторгнення".

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Ну і прямо зараз в українських кінотеатрах йде комедійний бойовик "Охоронець дружини кілера", де Семюел Л. Джексон виконав одну з головних ролей.

Втім, незважаючи на таку велику і багатогранну фільмографію, всезагальну любов глядачів і безліч номінацій і нагород, Семюеля Л. Джексона не особливо балували топовими кінопреміями. Так, актора всього лише один раз номінували на "Оскар" - за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Кримінальне чтиво" (1994), проте золота статуетка тоді дісталася Мартіну Ландау за роль у фільмі"Ед Вуд".

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Автор: Марина Григоренко