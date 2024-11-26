Ця історія натхненна реальними подіями, що відбувалися в день російського вторгнення в Україну.

Американський актор Пол Веслі, відомий за роллю Стефана Сальваторе в популярному серіалі "Щоденники вампіра", зніметься в мінісеріалі про війну в Україні. Він зіграє головну роль.

Про це повідомляє Deadline. Серіал матиме назву Unspoken (Невисловлене). Усього в ньому буде 6 серій.

Серіал створений польським письменником Філіпом Сичинським у співавторстві з українкою Жанною Озірною. Він виробляється польською продюсерською компанією Match & Spark разом з лос-анджелеською 5X Media, яка нещодавно приєдналася до проекту в якості співпродюсера.

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"Серіал розповідає про подорож Пола (зіграє Пол Веслі), колишнього солдата, який став таксистом у Польщі, на тлі вторгнення Росії в Україну. Отримавши відчайдушний дзвінок від своєї дружини з Києва в день вторгнення, він змагається з часом, перетинає кордони, щоб вивезти свою сім'ю в безпечне місце серед хаосу і неймовірного терору. По телефону він веде їх крізь ландшафт страху і насильства, посилюючи відчуття невідкладності, коли вони борються за виживання перед обличчям непереборних труднощів", – описує серіал Deadline.

Ця історія натхненна реальними подіями, що відбувалися в день російського вторгнення в Україну. Серіал простежить за пошуками Пола по зруйнованій війною місцевості, але через його власні внутрішні битви за спокуту і стійкість.

"У світі, охопленому війною, я дуже хочу показати людську сторону цього конфлікту через призму однієї людини та її родини. Я сподіваюся, що глядачі долучаться до боротьби Пола і винесуть з його подорожі щось значуще про життя, цінності та стійкість, а також оновлене розуміння людського духу під тиском обставин", – заявив Пол Веслі.

Серіал "Невисловлене" стане спільним виробництвом чотирьох країн: Польщі, України, Німеччини та США. Режисером виступить Девід Стрейтон, який зняв епізоди "Магнум: приватний детектив", "Хороший лікар" та "МакГайвер". Сам Стрейтон здійснив низку волонтерських поїздок в Україну, щоб допомогти Міжнародному легіону.

Серіал буде знятий переважно англійською мовою з частковим використанням української та польської. Зйомки розпочнуться у Східній Європі взимку 2025-26 років.

"5X Media дуже рада приєднатися до такої неймовірної групи талантів, щоб розповісти цю неймовірно актуальну історію – "Невисловлене" показує універсальну сімейну історію у світі конфлікту, наважуючись занурити глядачів у особисті втрати сучасної війни – і стати першим серіалом у своєму роді, який розкриває ці теми в контексті українського конфлікту", – заявив партнер 5X Лімор Готт Ронен.

Голлівуд зніме фільм про війну в Україні

Раніше УНІАН писав, щоу Голлівуді готуються знімати фільм про війну в Україні. Стрічка розповість історію американського спецпризначенця, чиє життя перевертається з ніг на голову, коли його прийомну доньку викрадають російські окупанти.

Головну роль у фільмі виконає Ламоніка Гарретт, відомий за ролями у фільмах "Поліція Чикаго" та "Сини анархії".

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