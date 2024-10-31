Ніна Добрев показала фото з освідчення коханого.

Відома канадсько-болгарська акторка, зірка серіалу "Щоденники вампіра" Ніна Добрев повідомила, що виходить заміж. Коханий знаменитості освідчився їй після 4 років стосунків.

Радісною звісткою з шанувальниками 35-річна Ніна поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши романтичні кадри з обранцем. На кадрах артистка похизувалася розкішною обручкою та показалася в обіймах коханого.

Бойфренд зірки – професійний американський сноубордист Шон Вайт – освідчився коханій в ресторані. Заклад був прикрашений святковою аркою з квітів, а навколо були розсипані пелюстки троянд та розставлені свічки.

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Спортсмен став на одне коліно біля арки та зробив пропозицію руки та серця знаменитості. Добрев погодилася вийти заміж за коханого. Помітно, що освідчення стало справжнім сюрпризом для кінозірки, і вона була дуже щаслива.

"Прощавай бойфренд, привіт наречений", – підписала романтичні кадри з коханим Ніна.

Що відомо про Ніну Добрев

Народилася вона 9 січня 1989 року в Софії, Болгарія, і разом з родиною переїхала до Канади у віці двох років. Її шлях у кінематографі розпочався з участі у серіалі "Деграссі: Нове покоління", а у 2009 році вона стала популярною завдяки ролі Олени Гілберт у "Щоденниках вампіра", де також виконувала роль дівчини-вампіра Кетрін Пірс.

Крім того, Добрев також знімалася у фільмах "Аромат кохання", "Каменяр" та серіалі "Первородні".

Варто вказати, що шлюб з Вайт стане першим в житті акторки. Пара перебуває у стосунках з 2020 року. До цього в Ніни були романи з Єном Сомерголдером та Остіном Стовеллом.

Нагадаємо, раніше 34-річна українська акторка вийшла заміж. Зірка серіалів "Встигнути до 30" та "На лінії життя" Ксенія Вертинська поділилася кадрами з весілля.

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