Знятий українкою кліп визнано найкращим на MTV Video Music Awards 2021

Робота Тані Муіньо на пісню Montero (Call Me By Your Name) від Lil Nas X отримала головну відеопремію року.

Кліп на пісню Montero (Call Me By Your Name) американського реп-виконавця Lil Nas X (Монтеро Ламар Хілл) визнано переможцем головної премії MTV Video Music Awards 2021 (MTV VMA 2021). Церемонія нагородження та концерт відбулися у Нью-Йорку проти ночі 13 вересня за київським часом. Читайте також"Вибух мозку": новий кліп для Cardi B і Lizzo від українки Тані Муіньо розбурхав мережуЦікаво, що відео зняла український кліпмейкер Таня Муіньо. Її робота також завоювала нагороду за "Найкращу режисуру". Загалом ролик боровся в п'яти номінаціях, три інших - це "Найкраще відео з соціальним підтекстом", "Найкраща робота художника-постановника" і "Найкращі візуальні ефекти". На YouTube кліп набрав вже понад 346,7 млн переглядів і викликав в мережі чималі суперечки - одні побачили в провокаційній роботі Муіньо пропаганду сатанізму і ЛГБТ, а інші - соціальний підтекст і символізм. Також за головну нагороду премії MTV VMA 2021 боролися такі поп-зірки зі своїми роботами: Doja Cat - Kiss me More;

Ед Ширан - Bad Habits;

The Weeknd - Save Your Tears;

Cardi B і Megan Thee Stallion - WAP;

DJ Khaled і Drake - Popstar. Нагадаємо, що цього літа до 40-річчя MTV експерти представили 100 найкращих музичних кліпів усіх часів. У список потрапили сучасні хіти різних жанрів і пісні з минулого, що вже стали легендарними. Автор: Станислав Кожемякин

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter