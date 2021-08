Одразу три кліпи Бейонсе потрапили до списку.

До 40-річчя MTV експерти представили 100 кращих музичних кліпів всіх часів. У список потрапили сучасні хіти різних жанрів і пісні з минулого, що вже стали легендарними.

Список кращих кліпів склав журнал Rolling Stone.

"Деякі з них вийшли на каналі раніше, деякі взагалі ніколи не з'являлися на MTV. Але весь цей вибір-прекрасний приклад того, як поєднання звуку і зображення створило кілька шедеврів. Від Hello Адель до Gimme All Your Lovin від ZZ Top - це відео, які як і раніше хвилюють нас, тішать, турбують і нагадують нам, як багато можна зробити за три-чотири хвилини", - уточнили творці списку.

На першому місці в рейтингу опинився кліп на пісню Formation, яку виконала Бейонсе. Друге місце отримало відео на композицію hurt Джонні Кеша. А на третьому місці - ролик на пісню Vogue від Мадонни.

Читайте такожРеперка alyona alyona і метал-група Space Of Variations випустили спільний кліп (відео)Четверте місце отримав кліп This Is America від Childish Gambino, а п'яте - The Perfect Kiss від New Order. Примітно, що співачка Бейонсе отримала відразу кілька позицій у списку, її кліпи зайняли не тільки перше місце.

12 сходинку в рейтингу кращих отримав кліп Бейонсе на пісню Single Ladies, а на 29 місці - ролик на пісню Apeshit, яку співачка виконала разом зі своїм чоловіком. Їх дует отримав назву The Carters.

Автор: Поліна Кузенко