Премія за найсумнівніші досягнення в кінематографі «Золота малина» оголосила своїх лауреатів.
Читайте також"Золота малина 2021": опубліковано списки номінантів на антипремію ГоллівудуНайгіршим фільмом визнана документальна картина "Абсолютний доказ", що розповідає про можливі фальсифікації на президентських виборах в США в 2020 році з боку прихильників Джо Байдена.
Лауреати премії:
найгірший режисер - Сіа Фурлер (фільм "Мьюзік");
найгірший сценарій - "365 днів";
найгірша чоловіча роль - Майк Лінделл ("Абсолютний доказ");
найгірша жіноча роль - Кейт Хадсон ("Мьюзік");
найгірша чоловіча роль другого плану - Рудольф Джуліані ("Борат 2");
найгірша жіноча роль другого плану - Медді Зіглер ("Мьюзік").
Антипремія "Золота малина"
"Золота малина" вручається з 1980 року.
Номінантів обирає однойменний фонд, до якого входять близько 700 осіб із США та ще 19 країн.
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