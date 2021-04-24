Найгіршим фільмом визнано документальну картину "Абсолютний доказ".

Премія за найсумнівніші досягнення в кінематографі «Золота малина» оголосила своїх лауреатів.

Читайте також"Золота малина 2021": опубліковано списки номінантів на антипремію ГоллівудуНайгіршим фільмом визнана документальна картина "Абсолютний доказ", що розповідає про можливі фальсифікації на президентських виборах в США в 2020 році з боку прихильників Джо Байдена.

Лауреати премії:

найгірший режисер - Сіа Фурлер (фільм "Мьюзік");

найгірший сценарій - "365 днів";

найгірша чоловіча роль - Майк Лінделл ("Абсолютний доказ");

найгірша жіноча роль - Кейт Хадсон ("Мьюзік");

найгірша чоловіча роль другого плану - Рудольф Джуліані ("Борат 2");

найгірша жіноча роль другого плану - Медді Зіглер ("Мьюзік").

Антипремія "Золота малина"

"Золота малина" вручається з 1980 року.

Номінантів обирає однойменний фонд, до якого входять близько 700 осіб із США та ще 19 країн.

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Автор: Ірина Погоріла