Українського співака Артема Пивоварова звинуватили в тому, що він нібито вживає заборонені речовини перед своїми виступами. Причиною таких здогадок стала занадто активна поведінка артиста на концертах.
У коментарях до відео з його танцями користувачі мережі припустили, які саме наркотики Пивоваров може вживати.
Артист вирішив на це відповісти. Він виклав у своєму блозі скріншот цих коментарів і додав, що він готовий в прямому ефірі здати аналіз на наявність наркотичних речовин в його крові.
"Тут прямо бінго. Пропоную всім ЗМІ та телеканалам, щоб я здав кров у прямому ефірі. Ось сюжет буде", - сказав Пивоваров.
Нагадаємо, нещодавно Артем Пивоваров поділився зворушливим відео зі свого концерту в Черкасах. Під час заходу артист допоміг військовослужбовцю зробити пропозицію. Зал на таку романтичну історію відреагував гучними оплесками.