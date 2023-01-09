Українського співака розкритикували за поведінку на концерті. Коментатори в соцмережах припустили, що він вживав заборонені речовини перед виходом на сцену.

Українського співака Артема Пивоварова звинуватили в тому, що він нібито вживає заборонені речовини перед своїми виступами. Причиною таких здогадок стала занадто активна поведінка артиста на концертах.

У коментарях до відео з його танцями користувачі мережі припустили, які саме наркотики Пивоваров може вживати.

Артист вирішив на це відповісти. Він виклав у своєму блозі скріншот цих коментарів і додав, що він готовий в прямому ефірі здати аналіз на наявність наркотичних речовин в його крові.

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"Тут прямо бінго. Пропоную всім ЗМІ та телеканалам, щоб я здав кров у прямому ефірі. Ось сюжет буде", - сказав Пивоваров.

Нагадаємо, нещодавно Артем Пивоваров поділився зворушливим відео зі свого концерту в Черкасах. Під час заходу артист допоміг військовослужбовцю зробити пропозицію. Зал на таку романтичну історію відреагував гучними оплесками.

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