Композиція отримала назву "Очі". Вона була записана у рамках авторського проекту Пивоварова "Твої вірші, мої ноти".

Український співак Артем Пивоваров разом з групою Quest Pistols представив композицію "Очі" і чорно-білий кліп на неї. Варто відзначити, що дана пісня - покладений на музику вірш поета Григорія Чупринки.

"Григорій Чупринка, як на мене, один з найромантичніших поетів свого часу. Він оригінально мислив, що вирізняло його з-поміж інших, вмів мальовничо й метафорично характеризувати ті чи інші події у відносинах. Пісня "Очі" має простий і зрозумілий сенс. Іноді, зустрівши когось, нам навіть не потрібно нічого казати. Достатньо глянути одне одному в очі, щоб зрозуміти все без слів", - прокоментував свою нову роботу Пивоваров.

Композиція була представлена в рамках авторського проекту Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". Проект був створений для популяризації та підтримки української культури, поетів і письменників через призму музики. У рамках цього проекту вже вийшли такі відомі композиції, як "Думи" з Надею Дорофєєвою, "Тішся" з Олею Поляковою, "До весни" зі Златою Огнєвіч та багато інших.

Реакція соцмереж

"Я одразу, не дивлячись, ставлю лайк! Дивовижна пісня! Привіт з Баку"

"Дуже радує, що проект "Твої вірші, мої ноти" розвивається і поповнюється новими піснями"

"Не зупиняйтеся, будь ласка. Більше українських віршів мають бути почуті!"

Нагадаємо, мережу розриває дует Злати Огнєвіч і SHUMEI на пісню "Буревіями".

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