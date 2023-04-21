Артистка заспівала про те, що знайшло відгук у душах тисяч слухачів.

Українська співачка Jerry Heil випустила нову ліричну пісню "На небі ні зорі". Вона також оприлюднила чорно-білий кліп, в якому показала всі свої емоції.

"Це пісня про те кохання, на якому тримається Україна. Коли вийшов трек "BRONIA", люди почали викладати в TikTok під цю пісню відео, як вони одружуються. Прямо зараз, під час війни, більше десяти тисяч відео! І я зрозуміла, що кохання під час війни справжнісіньке, найчистіше і оголене, тому що потрібно мати неабияку сміливість, щоб наважитися кохати, і чималу волю, щоб вірити, що твоя людина повернеться з фронту!" - прокоментувала прем'єру Jerry Heil.

Реакція соцмереж

"Я не тонкослізий, але пустив сльозу... Слава Україні та її героям"

"Боже, збережи наших захисників і захисниць, укрий їх від ворожих куль! Дякую за гарну пісню"

"На словах про Бахмут розплакалася..."

"Це дуже чуттєва і актуальна пісня. Спасибі вам за вашу творчість, і за те, що допомагаєте нашим душам своєю музикою"

Нагадаємо, Jerry Heil стала переможницею престижного конкурсу Music Moves Europe Awards.

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