Вона відреагувала на всі чутки навколо її персони.

Американська поп-діва Брітні Спірс висловилася про чутки щодо того, що вона працює над новим музичним альбомом і готується до виходу на сцену.

На своїй сторінці в Instagram артистка заявила, що більше ніколи не повернеться в музичну індустрію. Вона додала, що пише тексти для розваги, а не тому, що знову хоче виступати на сцені.

"Коли я пишу, я пишу для розваги або пишу для інших людей! Для тих з вас, хто читав мою книгу, є багато того, чого ви про мене не знаєте... За останні два роки я написала понад 20 пісень для інших людей", - зазначила Брітні.

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Крім того, Спірс говорила про те, що не просить виконавців своїх пісень вказувати її авторство.

Чим відома Брітні Спірс

Брітні Спірс - володарка премії "Греммі" та інших престижних нагород. Її дебютний альбом "Baby One More Time" зробив її всесвітньо популярною, а однойменний сингл очолив чарт Billboard Hot 100. П'ять пісень з цього альбому стали культовими.

Спірс проявила себе не тільки в музиці, але і в кіно. Вона виконала головну роль у фільмі "Перехрестя", випущеному в 2002 році. Її дохід за 2018 рік склав 30 мільйонів доларів.

Відомо, що останні роки артистка не виступає на сцені. З музики вона переключилася на письменницьку діяльність. Вона випустила мемуари "Жінка в мені", які відразу ж стали бестселером.

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