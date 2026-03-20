Кліп українки для BTS за лічені години набрав понад 15 мільйонів переглядів (відео)

Українська режисерка Таню Муїньо зняла кліп для всесвітньо відомого південнокорейського гурту BTS на трек Swim.
Відео вийшло 20 березня 2026 року одночасно з альбомом Arirang і відразу викликало великий інтерес - всього за сім годин після релізу ролик зібрав понад 15 мільйонів переглядів і продовжує набирати.
Варто зазначити, що кліп став першим офіційним відео BTS після майже чотирирічної перерви, яка була пов'язана з проходженням військової служби учасниками.
Дія кліпу розгортається в морській тематиці: учасники BTS постали в образах моряків і керують кораблем, що символізує рух вперед незважаючи на труднощі. Частково зйомки проходили в Морському музеї Лісабона, де для роботи над проєктом тимчасово закрили деякі експозиції. У ролику також знялася американська актриса Лілі Рейнхарт, яка прославилася завдяки серіалу "Рівердейл".
Варто зазначити, що для Тані Муїньо це вже не перша співпраця з BTS – раніше вона працювала з Чонгуком над кліпом Standing Next to You. Також вона відома своєю роботою зі світовими артистами, такими як The Weeknd, Cardi B та Дуа Ліпа.
