Режисерка вже похизувалась в мережі новою статуеткою.

Відома на весь світ українська кліпмейкерка Таня Муіньо, яка зняла кліп на хіт американської зірки Леді Гаги "Disease", отримала престижну нагороду. Українку визнали найкращою на міжнародній премії Hollywood Music Video Awards 2025. Вона здобула перемогу у номінації "Режисер року".

Про визнання роботи Муіньо на міжнародному рівні повідомила вона сама у своєму Instagram. В мережі режисерка опублікувала кадр, на якому вона тримає нову скляну статуетку у формі котушки з плівкою з гравіюванням: Hollywood Music Video Awards – Director of the Year 2025.

Крім того, вона також зробила репост ролика з церемонії нагородження на премії. На відео видно, як українку запрошують на сцену для вручення їй статуетки. Водночас сама її промова не потрапила на камеру.

Робота над музичним відео для Леді Гага стала справжнім проривом в кар'єрі Муіньо. В ньому вона відобразила свій нестандартний підхід до створення кліпів та вразила глядачів візуальними ефектами, емоційною глибиною. Наразі ролик зібрав вже 36 мільйонів переглядів, а сама пісня стала справжнім хітом.

Раніше режисерка ділилася враженнями від роботи з американською співачкою. Вона зазначала, що співпраця з Леді Гагою та знімання цього кліпу були дуже важливими для неї: Робота над цим проєктом була для мене важливим етапом у кар'єрі, тому що я прагнула передати складні емоції та внутрішні переживання співачки через візуальні образи".

До слова, це далеко не перша нагорода українки. Раніше вона за кліп до треку "Disease" отримала відзнаку на MTV Video Music Awards Japan. Тоді зірка стала найкращою у категорії "Найкраще відео сольного виконавця".

Що відомо про Муіньо

Українська режисерка народилася в Одесі. Її відеороботи набирають мільйони переглядів. Вона завоювала прихильність американських знаменитостей і стала популярною серед культових виконавців. Зокрема, Муіньо створювала кліпи для Post Malone та The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia та Дженіфер Лопес, Дуа Ліпи та інших. Також кліпмейкерка поставила конкурсний номер для alyona alyona та Jerry Heil на "Євробаченні-2024".

Нагадаємо, раніше Таня Муіньо зрежисувала кліп до пісні Наді Дорофєєвої "Хартбіт". Співачка відповіла, скільки чекала на режисуру музичного відео у кліпмейкерки. За словами артистки, над роликом команда працювала довше, ніж планувала.

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