У зв'язку з тим, що Верховна Рада заборонила виконувати російську музику в Україні, багато артистів тепер будуть писати свої композиції державною.

У зв'язку із забороною ВРУ виконувати і транслювати музику російською мовою, багато артистів тепер перекладуть свою творчість на українську. Мультиатрист MONATIK в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів, що робитиме зі своїми російськомовними проектами та хітами.

"Я не буду перекладати свої пісні. Вони були написані тоді, в тому часі, і вони подарували безліч хороших, правильних емоцій. Там пісні про мрії, про надію, про світле майбутнє. Сьогодні витрачати час на минуле не варто, на мій погляд. Потрібно витрачати час на майбутнє і створювати щось нове",-висловився мультиартист.

Він підкреслив, що його російськомовні пісні залишаться тими композиціями, в які він вклав душу, і які він любить.

Монатік уточнив, що, виступаючи сьогодні на благодійних концертах, не співає свої російськомовні пісні.

"Вони (фанати, - ред) кричать: "Діма, дай нам "Кружит". А я не можу, мені не кружить", - резюмував співак.

Нагадаємо, MONATIK, Саніна, Вакарчук та інші дали відеоконцерт на підтримку українських медиків.

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