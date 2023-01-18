УНІАН проаналізував поточні рейтинги трьох популярних сервісів: Spotify, Apple Music і YouTube Music. Розповідаємо, що сьогодні в тренді.

У січні 2023 в Україні більшу частину позицій в музичних чартах займають треки наших виконавців, проте все ще залишається і відсоток російських. Розповідаємо, що зараз популярно, згідно з чартами Spotify, Apple Music і YouTube Music.

Spotify

На п'ятому місці "Касета" групи SadSvit. Попри те, що пісня вийшла ще в 2021 році, популярною вона стала тільки зараз.

На четвертій сходинці розташувалася романтична композиція "Мила" від Golubenko feat. Clonnex. Ось як її прокоментували самі артисти:

"Цією піснею ми хочемо звернутися до дівчат: не варто між любов'ю і страхом обирати другий варіант. Дозвольте бути щасливими і коханими, все інше зробить за вас ваша доля! Частіше посміхайтеся".

Трійку лідерів відкриває "Провела екскурсію" від Parfeniuk. До слова, саме ця пісня зараз є одним з головних трендів TikTok.

На другому місці вийшла три тижні тому композиція "Чекає вдома" від YAKTAK і DOVI.

"Чекає вдома" - трек, написаний у важкий час для нас. Ми написали його на підтримку всім дівчатам/жінкам, які чекають вдома на свою другу половинку. Хочемо цією піснею надихнути їх на щирі почуття, які ніколи не згаснуть. Знаємо, що чекати – дуже важко, але кожна дівчина з цим впорається, і ми сподіваємося, що вони дочекаються свого щастя", - прокоментували артисти свою музичну роботу.

І на першому місці в Spotify співак з Маріуполя ENLEO з композицією "Інша любов". Варто зазначити, що це не авторська пісня, а перекладена українською мовою пісня "Another Love" Тома Оделла.

Apple Music

Тут на п'ятому місці розташувався виконавець з Росії Славік Погосов з піснею "Монро" (до слова, і шосту сходинку займає росіянка INSTASAMKA).

На четвертому місці лірична композиція Wellboy "Додому". Як говорив сам артист, головна ідея даної пісні і кліпу - це цінність сім'ї. А сьогодні цінність сім'ї - це те, що відгукується кожному українцю. У цьому і запорука успіху пісні поряд з яскравим образом і ідентичністю самого Wellboy.

На третьому місці композиція Дорофєєвої "Щоб не було", яку деякі гостро розкритикували в соцмережах. Справа в тому, що в пісні є рядок: "Незрозуміло як вижили ми". Деякі військові і українці, які втекли від бойових дій, обурилися тим, що Надя співає про таке: вона ж не була в зоні активних бойових дій і на "нулі". Проте, це не завадило треку Дорофєєвої залетіти в тренди TikTok.

На другому місці в Apple Music "Провела екскурсію" від Parfeniuk.

Перше місце зайняла американська співачка Miley Cyrus з піснею "Flowers", що вийшла п'ять днів тому.

YouTube Music

П'ятірку найпопулярніших пісень на майданчику YouTube Music відкриває все той же Parfeniuk, який четвертий в Apple Music і третій в Spotify.

На четвертій сходинці розташувався хіт Артема Пивоварова і NK "Там у тополі", записаний в рамках проекту "Твої вірші, мої ноти". Так, Артем записує колаборації зі своїми колегами, поклавши на музику вірші відомих українських поетів. Наприклад, "Там у тополі" належить Павлу Тичині.

На третьому місці SKOFKA з композицією "Чути гімн", яку він написав в пам'ять про свого друга Валентина Коноводова, загиблого на війні.

Другу і першу сходинку рейтингу займають російські виконавці Slavik Pogosov і INSTASAMKA.

Зазначимо, прослуховування російської музики сьогодні - це пряма підтримка країни-агресора і кровожерливої війни. Кошти, зароблені в ході трансляції пісні на різних майданчиках, отримує не тільки сам артист, але і вся команда, яка працювала над релізом. Вони, в свою чергу, платять податки, спонсоруючи ведення війни і вбивство мирних українців.

Нагадаємо, воїн ЗСУ розірвав серця грою на піаніно під звуки вибухів у Бахмуті.

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