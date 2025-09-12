Співак відтворив з відомою акторкою пам'ятні моменти своїх стосунків з дружиною.

Відомий британський співак Ед Ширан випустив новий кліп на пісню Camera, в якому знялася зірка серіалу "Бріджертони". За основу сюжету артист взяв справжню історію стосунків зі своєю коханою.

Ширан презентував свій восьмий альбом Play, а з ним і новий сингл Camera, в якому співак розповів про свою історію кохання. Спочатку Ед планував використати для кліпу домашні відео, які він знімав зі своєю дружиною. Однак, пізніше прийняв рішення не виносити особисте на загал.

"Моя оригінальна ідея для музичного відео Camera полягала у використанні приватних домашніх відеозаписів ключових моментів наших стосунків з Черрі. Але, як ви знаєте, ми дуже приватна пара, і деякі речі ми хотіли залишити тільки для себе", - зізнався Ед Ширан у себе в Instagram, анонсуючи кліп.

Тож співак взяв за основу кліпу реальну історію кохання зі своєю партнеркою Черрі Сіборн, однак відтворити ці моменти на екрані йому допомогла професійна акторка Фібі Дайневор, відома за роллю Дафни Бріджертон в серіалі Netflix.

В офіційному музичному кліпі, режисером якого став Еміль Нава, зображуються ранні етапи романтичних стосунків: від першого побачення до моменту освідчення. Ще більшої інтимності додало те, що відео вийшло у вертикальному форматі та було зняте повністю на iPhone.

Ed Sheeran - Camera

