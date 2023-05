Музиканта звинуватили в плагіаті. Через суд він доводив свою невинність.

Підтримав Україну британський співак Ед Ширан виграв справу про можливий плагіат в його композиції "Thinking Out Loud". Як пише ВВС, до суду на артиста подали спадкоємці американського композитора Еда Таунсенда. Вони заявили, що Ширан "вкрав" основні елементи з пісні "Let's Get It On", співавтором якої був Таунсенд.

Суд присяжних в Нью-Йорку вирішив, що слідів плагіату в композиції немає. Незадовго до цього рішення британський музикант заявив, що якщо його визнають винним, він завершить свою музичну кар'єру.

"Схоже, мені все-таки не доведеться йти з моєї роботи", - сказав Ширан після того, як присяжні оголосили свій вердикт.

Відео дня

"Останні вісім років ми говорили про дві пісні з абсолютно різними текстами, мелодіями і чотирма акордами, які відрізняються і використовуються авторами кожен день у всьому світі. Ці акорди є звичайними будівельними блоками, які використовувалися для створення музики задовго до того, як була написана "Let's Get It On", і будуть використовуватися для створення музики ще довго після того, як ми всі підемо", - додав британський музикант.

Нагадаємо, "Антитіла" та Ед Ширан вперше разом наживо виконали 2step.

Вас також можуть зацікавити новини: