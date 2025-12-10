Вони працювали разом над "Фавортикою" 2023 року.

Голлівудська зірка Джонні Депп взявся за першу в історії англомовну екранізацію роману російського письменника Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита".

Як з'ясував Variety, проєкт презентували на кінофестивалі Red Sea у Саудівській Аравії, де Депп з’явився особисто. За даними видання, актор не лише продюсує фільм, а й розглядає можливість приєднатися до акторського складу.

Стрічку створюватимуть під егідою студії IN.2 Film, яку очолює Депп, у співпраці з продюсерками Світланою Далі та Ґрейс Ло. Жінки вже кілька років ведуть юридичну суперечку за права на роман після виходу російськомовної адаптації режисера Михайла Локшина. Зйомки планують розпочати наприкінці 2026 року. Автори проєкту обіцяють глядачам "фантастичну, сатиричну історію про кохання, художню свободу та вічну битву добра зі злом".

Відео дня

Згідно з даними з мережі, Світлана Мігунова–Далі народилася в російському Благовєщенську. Вона вивчилася на акторку та переїхала до Сполучених Штатів Америки.

У березні цього року жінка розповіла, що написала сценарій для фільму про російську чемпіонку з фігурного катання Ірину Родніну. Серед виробничих компаній фільму вказаний пропагандистський телеканал Россия-1, а його розповсюдженням займалася російськая компанія "Централ Партнершип", яка входить до складу холдингу "Газпром-Медіа".

Як відомо, Джонні Депп не робив гучних заяв щодо війни Росії проти України, однак у 2016 році приєднався до кампанії підтримки українського режисера Олега Сенцова, який був засуджений у Росії.

ЗМІ раніше поширювали чутки про можливий візит Деппа до Росії у 2023 році, але його команда спростувала цю інформацію, назвавши її фейком.

Вас також можуть зацікавити новини: