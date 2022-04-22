Англійський співак представив кліп до пісні "2step", записаної спільно з репером Lil Baby.

Англійський співак і продюсер Ед Ширан випустив кліп на пісню "2step", який зняв у Києві ще до війни - восени 2021 року.

Відеоробота опублікована на його YouTube-каналі.

Ширан повідомив, що авторські збори передасть організації DEC для допомоги українцям, постраждалим від війни.

Повідомляється, що одна з локацій у Києві - це двір механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Там Lil Baby (американський хіп-хоп-виконавець і автор пісень) зачитав реп. Сам Ед Ширан в кліпі з'явився на проїжджій частині однієї з вулиць Києва.

"Я зняв відео на 2step в Києві, в Україні, до того, як там почалися руйнівні Акти насильства. Це був мій перший візит в країну, і я відчував неймовірну гостинність, перебуваючи там: від кожного члена знімальної команди до простих людей, яких я зустрів під час відпочинку", - розповів музикант.

Нагадаємо, група Kalush Orchestra виступила під гітару у звільненому Ірпені.

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