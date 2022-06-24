Зірки випустили спільну пісню.

Українські артисти об'єдналися, щоб підняти бойовий дух українців. Вони випустили спільну пісню "Ми з України", яка відгукнулася в серці кожного жителя нашої країни.

У кліпі знялися Оля Полякова, DZIDZIO, Наталія Могилевська, Тіна Кароль, Фагот, Юлія Саніна, MELOVIN, Оля Цибульська, ALEKSEEV, Настя Каменських, Злата Огнєвіч, Олександра Заріцька, Сергій Бабкін, Артем Пивоваров, Муаяд Абдельрахім, Володимир Остапчук та Олексій Суханов.

Всі вони з'явилися в кліпі з жовто-синім прапором. В описі до відео йдеться про те, що ця пісня була створена, щоб висловити підтримку і повагу українцям, підняти наш бойовий дух.

"Всі ми, як один, боремося за свободу і європейське майбутнє України", - йдеться під роликом.

"Дякую вам, брати і сестри за таку пронизливу пісню! Дивлячись на вас накочуються сльози! Слава Богу, ви виявилися справжніми українцями і стоїте пліч-о-пліч зі своїм народом у цій важкій боротьбі! Ми разом, значить - ми переможемо! І я впевнений, що ми разом заспіваємо цю пісню на параді", "Красені! Моє серце з вами", "Так сильно і так трепетно одночасно! Аж мурашки по шкірі! Дуже гарно! Ми дійсно стоїмо на своїй рідній землі, тому неодмінно вистоїмо і переможемо це зло! В єдності наша сила", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських не стримала емоцій на концерті, фанати плакали разом з нею.

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