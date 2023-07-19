Він освідчився своїй коханій у новій пісні.

Український артист Вася Демчук, який прославився завдяки фіту з Настею Каменських на трек "Sorry.2", освідчився своїй коханій. Він вирішив влаштувати коханій романтичний сюрприз і зробити їй пропозицію у своїй новій пісні "Вічність".

Серця, пронизані стрілою Купідона, і брак вічності разом - про це співає Демчук у новому синглі. Саме в цій пісні ліричним героєм виступає сам співак, адже новий романтичний трек – це справжнє зізнання в щирих почуттях коханій.

У своїх соцмережах артист ще жодного разу не афішував ім'я або обличчя дівчини, проте серце його зайняте і в житті артист має серйозні стосунки. Саме про них він і співає в синглі "Вічність": "Її дотики руйнують мій простір", "Зупинилося життя, коли ти поруч" і "Нам не вистачить часу на всіх годинниках".

"У мене є кохана дівчина, яка залікувала всі мої серцеві шрами. Я точно можу сказати, що зараз мені дуже пощастило з коханням. Якби треба було пережити всі чорні смуги, я б ні секунди не думав і просто все повторив", - каже Вася.

Нагадаємо, раніше Вася Демчук присвятив пісню екс-дівчині, з якою його розлучила війна.

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