Фіналіст Нацвідбору на Євробачення DEMCHUK презентував трек "Ножі" про втрачені стосунки, від яких залишились лише теплі згадки.

Нова пісня українського співака Васі Демчука "Ножі" висвітлює історію двох людей, яких розділили відстань та час. Героям пісні врешті-решт вдається зустрітись, проте завищені очікування були зруйновані тверезим усвідомленням, що "лавсторі" підійшла до логічного завершення.

"У пісні я розповідаю власну історію емоцій і відчуттів про стосунки на відстані. "Ножі" була написана у період, коли війна розділила мене з коханою дівчиною. Ми закінчили наші стосунки, але зустрівшись через деякий час, наші почуття знову запалали… Та ми обидва усвідомлювали, що спільна історія вже закінчилась. Ми забули всі образи та непорозуміння, але залишаємось близькими та вдячними один одному за такий досвід", - коментує DEMCHUK.

"Ножі" - це пісня про вміння відпускати без болю та гіркоти у серці. Діалог двох закоханих, які не шукають винних - лише дякують одне одному за тепло, яке було між ними.

"Цим треком хочу подарувати підтримку кожному, чиї стосунки не витримали розлуки та війни, - додає артист. - Просто знайте, що ви не самотні і ви не винні. Час точно лікує".

Нагадаємо, MamaRika та KOLA довели до сліз кліпом "Люди" з хроніками війни.

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