Мережа "гуде" через коротке відео.

Коротке відео з концерту британського рок-гурту Coldplay у Массачусетсі викликало хвилю обговорень у мережі, оскільки камера зняла відомого підприємця з жінкою, яка не є його дружиною.

Як передає Newsweek, сьогодні у соцмережах опублікували ролик фронтмена гурту Кріса Мартіна, який знімав присутніх на концерті людей. В певний момент камера вихопила з натовпу генерального директора стартапу Astronomer Енді Байрона, в обіймах якого, за даними журналістів, перебувала директорка з персоналу Крістін Кебот.

Коли вони помітили, що їх бачить весь стадіон, то різко розійшлися - жінка відвернулася, а чоловік присів. "Гаразд, все гаразд. Або у них роман, або вони просто дуже сором'язливі", - відреагував на це співак.

Видання з'ясувало, що 60-річні Байрон та його дружина живуть у сусідньому Нортборо. Оскільки у мережі припустили, що чоловік завів роман, люди почали масового писати на Facebook-сторінці жінки слова підтримки:

"Я дуже сподіваюся, що якщо вона побачить все це і це буде для неї новиною, вона буде оточена людьми, які по-справжньому люблять і підтримують її, щоб допомогти їй пройти через це. Це так неправильно і так боляче".

Згодом дружина Байрона прибрала його ім'я зі свого профілю, а потім взагалі деактивувала його.

Скандал навколо Coldplay

Нагадаємо, у квітні на концерті в Сеулі фронтмен гурту Кріс Мартін звернув увагу на російського фаната, показаного на екрані, і назвав його "чудовим братом".

Також музикант згадав про можливість виступу гурту в Російській Федерації, "якщо пан Путін дозволить". Це викликало велике обурення в української аудиторії.

Після хвилі критики з боку фанатів і соцмереж Мартін уже на наступному концерті відкрито висловив підтримку Україні. Чоловік підкреслив свою підтримку свободи та висловив солідарність з українцями.

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