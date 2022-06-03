Пісня, яку Марина написала в 2019 році, сьогодні знайшла новий сенс.

Українська виконавиця Марина Круть на честь ста днів хороброго бою українців за свою країну опублікувала кліп на пісню "Скажи мені, Боже". Текст композиції був написаний ще три роки тому, проте сьогодні він знайшов новий сенс. Відеороботу можна побачити на YouTube-каналі артистки.

Лайв-відео записано в березні цього року в Хмельницькій філармонії.

"Вже 100 днів йде війна. Півроку тому я не могла подумати, що моє покоління, наші діти і батьки застануть цю страшну війну. У дитинстві мені здавалося, що ветерани - це сиві діди, я не могла уявити, що ветеранами війни стануть мої близькі і друзі. Це дуже важке усвідомлення... Мені важливо донести всьому світу емоції, які ми відчували в березні 2022 і відчуваємо зараз", - висловилася Марина Krutь.

Нагадаємо, Світлана Лобода, яка спочатку мовчала, а потім різко "перевзулася" і почала підтримувати Україну, випустила пісню "Молитв" українською мовою.

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