Українська виконавиця Марина Круть на честь ста днів хороброго бою українців за свою країну опублікувала кліп на пісню "Скажи мені, Боже". Текст композиції був написаний ще три роки тому, проте сьогодні він знайшов новий сенс. Відеороботу можна побачити на YouTube-каналі артистки.
Лайв-відео записано в березні цього року в Хмельницькій філармонії.
"Вже 100 днів йде війна. Півроку тому я не могла подумати, що моє покоління, наші діти і батьки застануть цю страшну війну. У дитинстві мені здавалося, що ветерани - це сиві діди, я не могла уявити, що ветеранами війни стануть мої близькі і друзі. Це дуже важке усвідомлення... Мені важливо донести всьому світу емоції, які ми відчували в березні 2022 і відчуваємо зараз", - висловилася Марина Krutь.
Нагадаємо, Світлана Лобода, яка спочатку мовчала, а потім різко "перевзулася" і почала підтримувати Україну, випустила пісню "Молитв" українською мовою.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Kalush Orchestra отримають новий Кришталевий мікрофон
- Зворушливі пісні та Загальна підтримка: як пройшов другий телемарафон Save Ukraine – #StopWar
- Про біль усіх українців: топ-5 пісень, що стали символами очікування коханих з фронту
- Дорофєєва і Пивоваров довели мережу до сліз дуетною піснею" Думи " (відео)