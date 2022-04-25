Anna Asti продовжує виступати в Росії, попри війну в рідній Україні.

Співачка Анна Дзюба родом з України записала дует з російським артистом Філіпом Кіркоровим, який мовчки підтримує путінський режим, а також закликав звільнити нардепа Віктора Медведчука, якого 12 квітня затримала СБУ.

Артисти оприлюднили у своїх соціальних мережах уривок з їх нового кліпу, прем'єра якого відбудеться 29 квітня. У ролику Анна і Філіп тримаються за руки і співають про кохання, а потім обіймаються.

"Краще бути повною стерво, ніж дати себе знищити", - підписала ролик співачка.

Варто відзначити, що Anna Asti вже два місяці мовчить про війну в Україні, попри те, що народилася вона в Черкасах. Після того як вона стала учасницею дуету Artik&Asti, вона разом з Артемом Умрихіним перебралися до Росії. Ось уже багато років вони там живуть і працюють. Минулого року стало відомо про розпад групи.

Анна почала сольну кар'єру і вже випустила перший хіт "Фенікс". Через мовчання про війну вона потрапила в "чорний список" артистів, які підтримують геноцид українського народу.

Нагадаємо, раніше Діана Арбеніна від імені окупантів заспівала про війну в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: