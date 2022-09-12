Тепер Барських буде створювати музику під псевдонімом Mick Sunday.

Український музикант Макс Барських тепер буде створювати музику під модним псевдонімом Mick Sunday. Незабаром вийде його англомовний альбом, який не буде схожий на попередні.

"Ця війна принесла великі зміни в моє життя, як і кожного українця: багато горя і страждань. Але вона навчила цінувати рідних і близьких, цінувати життя і час, не відкладати свої мрії і бажання на завтра. Відчуваючи негативні емоції і постійний стрес, ти ніби забуваєш про існування радості, щастя і кохання. Я прийняв рішення створювати майбутнє вже сьогодні і вести вас за собою. Туди, де можливі найсміливіші мрії", - написав Барських в Instagram.

Він зазначив, що з минулого року працює над англомовним альбомом. Створення нових пісень підтримувало його і допомагало виходити з депресивного настрою. За його словами, чим складніше думки і події, тим яскравіше і світліше народжувалася пісня. У цьому випадку музика працює як броня і проекція бажань.

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"Відчуваю, що саме зараз настав час поділитися з вами цими експериментами. І я сподіваюся, що ця музика здатна викликати посмішку на вашому обличчі і подарувати гарний настрій. Я починаю нову сторінку своєї творчості під назвою Mick Sunday - музика англійською мовою. Це платформа, де я буду ділитися історіями і роздумами з усіма, хто розуміє міжнародну мову. Запрошую вас у новий світ моєї музики Mick Sunday", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Макс Барських показав чуттєві кадри зі своєї школи в Херсоні.

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