Український музикант Макс Барських тепер буде створювати музику під модним псевдонімом Mick Sunday. Незабаром вийде його англомовний альбом, який не буде схожий на попередні.
"Ця війна принесла великі зміни в моє життя, як і кожного українця: багато горя і страждань. Але вона навчила цінувати рідних і близьких, цінувати життя і час, не відкладати свої мрії і бажання на завтра. Відчуваючи негативні емоції і постійний стрес, ти ніби забуваєш про існування радості, щастя і кохання. Я прийняв рішення створювати майбутнє вже сьогодні і вести вас за собою. Туди, де можливі найсміливіші мрії", - написав Барських в Instagram.
Він зазначив, що з минулого року працює над англомовним альбомом. Створення нових пісень підтримувало його і допомагало виходити з депресивного настрою. За його словами, чим складніше думки і події, тим яскравіше і світліше народжувалася пісня. У цьому випадку музика працює як броня і проекція бажань.
"Відчуваю, що саме зараз настав час поділитися з вами цими експериментами. І я сподіваюся, що ця музика здатна викликати посмішку на вашому обличчі і подарувати гарний настрій. Я починаю нову сторінку своєї творчості під назвою Mick Sunday - музика англійською мовою. Це платформа, де я буду ділитися історіями і роздумами з усіма, хто розуміє міжнародну мову. Запрошую вас у новий світ моєї музики Mick Sunday", - додав артист.
Нагадаємо, раніше Макс Барських показав чуттєві кадри зі своєї школи в Херсоні.