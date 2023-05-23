23 травня світ побачило mood-відео на нову композицію.

23 травня український музикант Сергій Бабкін представив новую пісню і кліп. Композиція отримала назву "127МА". Вона присвячена 127-й Окремій бригаді Сил ТрО ЗСУ Харкова - міста, яке є рідним для виконавця.

Ідея композиції виникла у лютому, коли співак відвідав з концертами розташування військової частини. Окрім самого Бабкіна та його музикантів в запису взяли участь і бійці бригади. На початку треку можна почути справжні переговори українських воїнів закритими лініями зв’язку, а у відео показано реальні фронтові кадри бойових дій з архіву 127-ї бригади.

"Для мене важливо, що це відео виходить саме у День Героїв, у день, коли ми вшановуємо захисників України, які продовжують свій бій за волю нашої країни. Я дуже хочу, щоб ця пісня допомагала піднімати бойовий дух всім, хто зараз захищає нашу незалежність, наші землі. У світі не вистачить слів, щоб висловити усю вдячність, яка є в моєму серці. Дякую моїй рідній 127-й і всім ЗСУ! Для мене честь написати пісню для справжніх героїв", - прокоментував реліз Сергій Бабкін.

Сергій Бабкін - 127МА: кліп

Про 127-му ОМБр

127 Окрема бригада Сил ТрО ЗСУ перебуває у складі Регіонального управління "Схід" Сил ТрО. Її батальйони брали участь у боях за Харків та у Слобожанському контрнаступі ЗСУ у вересні 2022 року. Зараз вона чинить героїчний опір ворогу на Бахмутському напрямку.

Подружжя Бабкіних опікуються цим підрозділом з осені 2022-го, віддаючи на його потреби більшу частину гонорарів за концерти. У лютому, під час виступу у Харкові командир бригади Роман Грищенко вручив Сергію та Сніжані нагрудні знаки - почесні відзнаки за піднесення морально-психологічного стану та бойового духу особового складу.

Нагадаємо, Сергій Бабкін зробив заяву після удару РФ по Харкову.

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