Вперше ця пісня лунала цьогоріч на Греммі.

Mika Newton випустила першу за кілька років пісню. Композиція отримала назву "Вільні". В основу композиції покладені події в Україні, які перевернули життя українців по всьому світі. Міка Ньютон стала першою українською співачкою, яка заспівала на церемонії нагородження Греммі, та вперше на Grammy звучала українська мова.

"Оригінальна версія пісні "Вільні" написана John Legend, і для мене була велика честь заспівати її на Греммі. Енергія на сцені була неймовірна і я дуже вдячна Джону і продюсерам, що вони привернули увагу до України. Вся Арена аплодувала нам стоячи кілька хвилин. Відчувалась велика підтримка!

Ця колаборація відбулась в останню хвилину. На мене вийшла компанія, яка шукала українську співачку для проєкту, що тримався у секреті. Я відправила свій матеріал і мене запросили на студію. Над українською версією пісні я працювала лише пів дня, з перекладом тексту мені допомогли подруги Ніка Коверіна і Марина Скоморохова. Ми робили все для того, щоб текст був максимально наближеним до англійського тексту Джона. На студії, коли я записувала "Вільні" була просто магія. Це був один з найкращих моментів мого життя. Не кожний день доводиться працювати з такими людьми, як Harvey Mason Jr.. Він працював з відомими світовими співаками: Aretha Franklin, Michael Jackson, Justin Timberlake, Britney Spears. Саунд продюсери не розуміючи українську мову відчули кожне слово і змогли передати при зведенні пісні. З перших акордів я полюбила цю пісню і для мене честь, що я змогла її заспівати українською і тепер презентую сингл "Вільні", - розповіла про нову роботу Mika Newton.

Принципово важливим для співачки було те, щоб відео на пісню монтував хтось з України, людина, яка тут і зараз все це переживає. Міка знайшла талановитого хлопця з Сарн - Богдана Крушельницького, якому 18 років і він навчається на факультеті кінофотовідеосправ, чотири роки пов'язує своє життя з відео та вже працює над своїм першим коротким метром.

"Ми одразу знайшли творчу хвилю. Я хотіла у відео "Вільні" показати надію на свободу та волю нашої країни, красу України! Кадри з життя України: яким воно було до 24 лютого 2022, що зробили росіяни зараз, та показати наші мрії та віру, що ми боремося за вільне та мирне майбутнє країни! Коли Богдан монтував у бомбосховищі, то казав, що робота над відео відволікала його від реальності та звуків сирен зовні. Ця робота "Вільні" - це надія людей на волю та світло!", - поділилась своїм творчим задумом Міка Ньютон.

Зараз триває благодійний тур Америкою, де Міка Ньютон виступає разом з іншими українськими артистами. Вже відбулись концерти у Сан-Франциско та Сіетлі, днями будуть концерти у Маямі, Лос-Анджелесі та інших містах. Також Mika є ведучою цих концертів, разом з Дмитром Ступкою.

"Через стрес моє здоров‘я в не найкращому стані і голос також, але коли просять для України, то ти встаєш і робиш все, що потрібно, без зайвих слів. Для мене дуже важливо допомагати зараз країні. І це я роблю від усього серця, як громадянка. Я не планувала співати цього року. Але кожному потрібно робити все, що можеш. Тому я поставила своє життя на паузу і буду брати участь у багатьох заходах, які будуть проводитись у Америці", - поділилась співачка.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав хто з українських зірок танцював у РФ на 9 травня.

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