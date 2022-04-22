УНІАН зібрав топ-5 новинок, які ви повинні почути.

Музика допомагає відновити рівновагу і повернути душевний спокій в такий непростий час. Вашій увазі топ-5 нових пісень, які повинні бути у вашому плейлисті.

Аня Трінчер - "Не залишай"

Співачка Аня Трінчер у новій пісні передала весь біль українських жінок, яких війна розлучила з коханими чоловіками. У TikTok трек співачки відобразив сумні історії війни. Всього за кілька днів на нього зняли понад 3000 відео, багато з яких викладають дівчата в пам'ять про своїх хлопців, які вже ніколи не повернуться додому.

Юлія Рознен - "Живи"

Співачка Юлія Рознен присвятила пісню "Живи" всім українцям, які люблять свою державу: "Об'єднуємося! І нехай ці рядки пробудять у кожному з вас найщиріші почуття до нашої матері України".

POSITIFF - "Боже, яке кончене"

POSITIFF випустив перший сольний трек, назва якого присвячена легендарній фразі з дня вторгнення Росії в Україну "Боже, яке кончене". У новій пісні артист висміює російських блогерів, які страждають через санкції.

alyona alyona і Jerry Heil - "Рідні мої"

Співачки про прем'єру: "Найтепліші спогади у більшості українців протягом життя – це теплі сімейні збори на Великдень... цей рік в корінь змінив нас, змінив все навколо. Багато сімей вже не об'єднаються, багато дідусів вже не будуть радувати онуків, у багатьох печах вже не будуть пекти пасхи. Ми змінили свої цінності, змінили ставлення до багатьох речей. Але незмінно будемо нести через роки традиції своєї нації і своїх сімей. Щоб пам'ять про них була вічна".

MONATIK - ART Оборона

MONATIK зачитав реп у новому треку "ART Оборона" на підтримку українських воїнів. На обкладинці відео загиблий брат співробітниці команди співака.

"Раніше моїми героями були вигадані персонажі з Marvel, DC, Dark Horse Comics і т.д. Все досить давно перевернулося. Герої стали реальними! Сьогодні - тільки сила! Наша! Українська! ЗСУ та тероборона, наші волонтери! Наші герої. Ми сумуємо за кожним, хто віддав своє життя за наші землі, за кожним мирним українцем, життя яких раптово перервалося", - сказав Діма.

Нагадаємо, раніше Макс Барських анонсував вихід нового треку на підтримку ЗСУ.

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