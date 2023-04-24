За словами Дениса Путінцева, зараз для нас головне - якісна участь.

Український продюсер Денис Путінцев розповів, що головне завдання українського гурту Tvorchi на Євробаченні - показати якісний проєвропейський контент. А також цього року важливо показати, що ми живі і можемо створювати круту музику навіть в умовах бойових дій.

"Це завдання буде виконане на 100%, незалежно від місця, яке ми посядемо цього року", - сказав Путінцев у коментарі УНІАН.

Однак продюсер не впевнений, що Tvorchi все ж зможуть вибороти перемогу. Він вважає, що ми в будь-якому випадку займемо якесь лідируюче місце, але воно не буде першим.

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"З політичних міркувань перемога їм не дістанеться, тому що два роки поспіль перемагати - це добре, але згадайте минулий раз. По великій мірі ми перемогли, тому що ми - Україна. Ми не сильно музично здивували, хоча у Kalush Orchestra були хороша пісня і номер. Ми отримали перемогу через війну в нашій країні. Спасибі велике за це Європі", - додав Путінцев.

Як каже продюсер, для України зараз важлива не сама перемога, а якісна участь: "Ми не можемо вже плакати, але і глобально радіти не можемо. Тому нам потрібно показати якісний проєвропейський номер, який нічим не поступається європейським виконавцям. Коли ти слухаєш Tvorchi, ти не думаєш: "Ой, це група з України". Це важливий посил".

Крім того, Путінцев упевнений, що в цьому році на Євробаченні може перемогти країна, яка активно підтримує Україну, навіть якщо номер її представника не буде вражаючим.

Що стосується Tvorchi, то, за словами продюсера, це трендова група, музика якої зрозуміла європейському народу. Він додав, що в цьому колективі немає "нальоту" вишиванок і українського етносу, який був раніше в українців, які перемагали на Євробаченні.

"Є ще один момент: толератна історія з темношкірим вокалістом. Однак я все одно не думаю, що Tvorchi зможуть перемогти на Євробаченні в цьому році", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше букмекери прогнозували перемогу на Євробаченні саме Україні. Однак пізніше вони "посунули" нас з першого місця. Тепер у фаворитах Швеція.

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