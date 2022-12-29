Висловлювання Поворознюка з інтерв'ю стають мемами.

Нещодавно підприємець, президент футбольного клубу "Інгулець" і командир добровільного загону "За Петрівщину" Олександр Поворознюк дав інтерв'ю українській телеведучій Лесі Нікітюк.

За мотивами цього інтерв'ю на YouTube-каналі "Мюслі UA" вже вийшов трек під назвою "Я кайфую". За добу короткий кліп переглянули понад сто тисяч людей.

У треку можна почути відповідь Поворознюка на питання про те, що він одягне на похорон російського диктатора Володимира Путіна.

"Яскраве щось таке, щоб в очі впадало. Щоб він побачив, як ми чекали на його смерть", - сказав Поворознюк.

Також він розповів, що при зустрічі з Путіним послав би його на три літери.

"Я кайфую" - це фраза Лесі Нікітюк, яку вона вимовила у відповідь на слова Поворознюка.

Реакція соцмереж

"Новий хіт!"

"Це шедевр!"

"Супер! Слава Україні!"

"Я кайфую від ваших треків!"

Нагадаємо, 35-річна Леся Нікітюк іронічно відповіла, чому досі незаміжня.

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