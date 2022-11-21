Шанувальники української телеведучої Лесі Нікітюк все ніяк не можуть дочекатися, коли вона вийде заміж. Вони вже пропонували їй взяти участь в шоу "Холостячка", проте поки все безрезультатно.
Відомо, що Нікітюк зараз займається волонтерством, виступає на благодійних концертах, з'являється на українському ТБ. Однак поруч з нею ніколи не бачили чоловіка, з яким вона перебувала б у стосунках.
Ледь не кожен день шанувальники задають їй одне і те ж питання: чому ти незаміжня? І ось нарешті Нікітюк зважилася відповісти, але у властивій собі манері. Вона в черговий раз поставилася до такого нетактовного питання з гумором.
"В основному всі пишуть "чому її не беруть заміж". Люди, розкриваю секрет: мене в п'ятому класі баба обміла віником. Я серйозно кажу! Це головна причина", - пожартувала Леся.
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк заінтригувала шанувальників повідомленням, що третьому сезону шоу "Холостячка" з її участю таки бути. Але правда це чи черговий жарт телеведучої - поки напевно невідомо.