Телеведуча не дуже любить розповідати про своє особисте життя, проте питання шанувальників про це її вже втомили, тому вона вирішила їм відповісти.

Шанувальники української телеведучої Лесі Нікітюк все ніяк не можуть дочекатися, коли вона вийде заміж. Вони вже пропонували їй взяти участь в шоу "Холостячка", проте поки все безрезультатно.

Відомо, що Нікітюк зараз займається волонтерством, виступає на благодійних концертах, з'являється на українському ТБ. Однак поруч з нею ніколи не бачили чоловіка, з яким вона перебувала б у стосунках.

Ледь не кожен день шанувальники задають їй одне і те ж питання: чому ти незаміжня? І ось нарешті Нікітюк зважилася відповісти, але у властивій собі манері. Вона в черговий раз поставилася до такого нетактовного питання з гумором.

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"В основному всі пишуть "чому її не беруть заміж". Люди, розкриваю секрет: мене в п'ятому класі баба обміла віником. Я серйозно кажу! Це головна причина", - пожартувала Леся.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк заінтригувала шанувальників повідомленням, що третьому сезону шоу "Холостячка" з її участю таки бути. Але правда це чи черговий жарт телеведучої - поки напевно невідомо.

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