Василь Демчук презентував пісню під назвою "Alive".

Український співак та фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2023 Вася Демчук, більш відомий як DEMCHUK, написав конкурсну пісню "Alive" у повному блекауті.

"Перші рядки пісні я написав під час блекауту, коли Київ опинився у повній темряві. В голові мільйони думок, я залишився наодинці з собою і гітарою в руках, горіла свічка, я дивився на неї і думав про все, що відбувається навколо. Навіть у темряві ми творимо, і це фантастично", - сказав Демчук в інтерв'ю УНІАН.

Також він відповів, про що саме його пісня:

"Моя пісня "Alive" про те, що допомагає відчувати себе живим сьогодні, у найтемніші часи. Вона про любов, яка живе в серці, як вогник. Навіть у повній темряві він зігріває і дає віру в майбутнє. Завдяки йому я відчуваю силу боротися".

Крім того, Вася Демчук зізнався, чи звертався за допомогою до Насті Каменських, з якою раніше випустив пісню "Sorry".

"Я не звертався до Насті, але ми і досі підтримуємо зв’язок, я відчуваю від неї підтримку. Ми інколи списуємося, "сапортимо" прем’єри пісень один одного. Свого часу Настя дала мені неймовірний поштовх, я дуже вдячний їй за наш спільний досвід", - додав співак.

Нагадаємо, раніше фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2023 Марина Круть в інтерв'ю УНІАН розповіла, чи бачить серед інших фіналістів конкурентів, чому друга поспіль перемога на Євробаченні для України наразі надважлива, та чи може війна вплинути на результати.

Вас також можуть зацікавити новини: