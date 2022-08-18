Співачку оштрафували через припарковане в недозволеному місці авто.

Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, що днями її оштрафували за припарковане в недозволеному місці авто, а саму машину відправили на штрафмайданчик.

"Сгрішила. Днями я припаркувалася в недозволеному місці і, звичайно, мій автомобіль благополучно відправився на штрафмайданчик", - розповіла Дорофєєва на своїй сторінці в Instagram.

Втім, зірка вже забрала свою машину і сплатила штраф. Вона додала, що вирішити всі ці бюрократичні питання їй вдалося дуже швидко.

"У Європі я не раз стикалася з тим, наскільки складно і довго вирішувати всі бюрократичні питання. Тому коли поїхала за машиною і забрала її вже через 10 хвилин, просто заплативши штраф через "Київ Цифровий", я очманіла. Здавалося б, ситуація не з приємних, але я вибігла така щаслива, в черговий раз переконавшись в тому, що наша країна найкрутіша", - додала Надя.

Нагадаємо, раніше таролог відповіла, чи зійдуться знову Дантес і Дорофєєва.

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