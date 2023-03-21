Зворушлива пісня стала фаворитом серед слухачів.

Українська співачка Настя Каменських випустила кліп на нову пісню, яка отримала назву "Душа". Вона сказала, що душа - це внутрішній світ кожної людини.

"Здавна наші предки вважали, що душа – це дзеркало у внутрішній світ людини. Це цілий Всесвіт. Зв'язок з нашим минулим і сьогоденням, який таїться в ДНК нашого народу. Це наймогутніші сили природи, які збиралися воєдино, щоб зміцнити нашу міць, віру і любов", - підписала ролик Каменських.

У кліпі Каменських змінила кілька образів, але всі вони були зроблені за українськими мотивами. Один з образів - чорна сукня-вишиванка, яка ідеально пасує співачці.

Як реагує мережа

"Просто чудова робота. Настя прекрасна, як завжди"

"Красива, мелодійна пісня"

"Я в захваті. Це неймовірно"

"Дуже красива наша україночка"

"Неймовірно красиво, магічно і глибоко"

Настя Каменських перейшла на українську

З початку повномасштабного російського вторгнення Настя Каменських перейшла на українську мову. Вона встигла випустити кілька пісень рідною мовою - "Кришталь", "Коли міні війна", "Я - Україна". Крім того, вона випустила пісню англійською мовою Back home. А ось від російськомовного контенту вона відмовилася.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських українською виконала хіт "Это моя ночь".

Вас також можуть зацікавити новини: