Українська співачка Настя Каменських випустила кліп на нову пісню, яка отримала назву "Душа". Вона сказала, що душа - це внутрішній світ кожної людини.
"Здавна наші предки вважали, що душа – це дзеркало у внутрішній світ людини. Це цілий Всесвіт. Зв'язок з нашим минулим і сьогоденням, який таїться в ДНК нашого народу. Це наймогутніші сили природи, які збиралися воєдино, щоб зміцнити нашу міць, віру і любов", - підписала ролик Каменських.
У кліпі Каменських змінила кілька образів, але всі вони були зроблені за українськими мотивами. Один з образів - чорна сукня-вишиванка, яка ідеально пасує співачці.
Як реагує мережа
- "Просто чудова робота. Настя прекрасна, як завжди"
- "Красива, мелодійна пісня"
- "Я в захваті. Це неймовірно"
- "Дуже красива наша україночка"
- "Неймовірно красиво, магічно і глибоко"
Настя Каменських перейшла на українську
З початку повномасштабного російського вторгнення Настя Каменських перейшла на українську мову. Вона встигла випустити кілька пісень рідною мовою - "Кришталь", "Коли міні війна", "Я - Україна". Крім того, вона випустила пісню англійською мовою Back home. А ось від російськомовного контенту вона відмовилася.
Нагадаємо, раніше Настя Каменських українською виконала хіт "Это моя ночь".