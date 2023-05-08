Група Авіатор в понеділок, 8 травня, представила оновлену версію культової пісні "Повертайся". Оригінал був випущений 18 років тому. Тоді він став справжнім хітом - слова пам'ятають до цього дня.
Сенс пісні через стільки років вирішили не змінювати, а лише гармонійно перевели текст на державну мову.
"Повертайся, наче з вирію птахи.
Повертайся! Будь на відстані руки.
Опівночі повертайся,
Якщо навіть в серці злива,
А в душі - холодний сніг.
Повертайся! Жодних слів не промовляй.
Повертайся! Теплим вітром прилітай.
Світлим ранком повертайся.
Ти до мене повертайся
І ніколи не зникай", - тепер співається в пісні.
Слухачі дуже добре сприйняли прем'єру від групи Авіатор.
Реакція соцмереж
- "Вау, чекала на цю пісню дуже давно"
- "Ностальгія в око потрапила!"
- "Це дуже крута пісня. Краще багатьох, які зараз хайпляться в тік-токах"
- "Це найкраще, що я чула за останній час"
"Спасибі ЗСУ за можливість створювати музику. Особливо, коли улюблені пісні набувають нового сенсу", - коротко прокоментували артисти у своєму Instagram-блозі.
Нагадаємо, за добу до Євробачення букмекери оновили ставки на переможця не на користь України.