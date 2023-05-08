Композиції вже майже 20 років, а її пам'ятають і досі підспівують.

Група Авіатор в понеділок, 8 травня, представила оновлену версію культової пісні "Повертайся". Оригінал був випущений 18 років тому. Тоді він став справжнім хітом - слова пам'ятають до цього дня.

Сенс пісні через стільки років вирішили не змінювати, а лише гармонійно перевели текст на державну мову.

"Повертайся, наче з вирію птахи.

Повертайся! Будь на відстані руки.

Опівночі повертайся,

Якщо навіть в серці злива,

А в душі - холодний сніг.

Повертайся! Жодних слів не промовляй.

Повертайся! Теплим вітром прилітай.

Світлим ранком повертайся.

Ти до мене повертайся

І ніколи не зникай", - тепер співається в пісні.

Слухачі дуже добре сприйняли прем'єру від групи Авіатор.

Реакція соцмереж

"Вау, чекала на цю пісню дуже давно"

"Ностальгія в око потрапила!"

"Це дуже крута пісня. Краще багатьох, які зараз хайпляться в тік-токах"

"Це найкраще, що я чула за останній час"

"Спасибі ЗСУ за можливість створювати музику. Особливо, коли улюблені пісні набувають нового сенсу", - коротко прокоментували артисти у своєму Instagram-блозі.

Нагадаємо, за добу до Євробачення букмекери оновили ставки на переможця не на користь України.

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